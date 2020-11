In questi ultimi a livello di contenuti di intrattenimento abbiamo assistito ad una vera e propria ascesa al potere delle serie TV, le quali, grazie all’incredibile aiuto offerto dalle piattaforme di streaming come Netflix e Prime Video, hanno saputo riconquistare una platea di utenti a dir poco mostruosa, qualcosa di certamente mai visto prima.

Ovviamente sui vari siti di streaming sono presenti contenuti di ogni tipo, i cataloghi sono ricchissimi e costantemente aggiornati con nuovi contenuti e nuove stagioni, tra queste ovviamente poi, sono presenti le serie best seller, le quali ovviamente ritagliano per loro una fetta di fedelissimi che, non appena uscita una nuova stagione, la consumano in appena poche ore.

Se fate parte di questa categoria e siete in uno di quei periodi morti tra una vecchia season e l’attesa per l’arrivo di una nuova, ecco qui 3 serie che sapranno farvi compagnia.

Fringe, Mr Robot e Cobra Kai

Partiamo parlando di Fringe, serie tv ideata dal genio J.J. Abrams che narra le vicende dell’omonima divisione dell’FBI con i tre protagonisti che compongono un trio improbabile, la Detective Dunham insieme ai ricercatori (Padre e figlio) Walter e Peter Bishop, i quali si trovano ad affrontare casi al limite in uno scenario che nasconde qualcosa di più grande, la serie sis volge su un’ossatura poliziesca che sfocia poi in una ben camuffata trama fantascientifica, saprà conquistarvi.

Passiamo a Mr Robot, la serie tv parla delle vicende di un giovane impiegato impersonato da Rami Malek, che la notte si trasforma però in un hacker dalle doti impressionanti intento a cambiare il mondo, essa attraverso le vicende di ogni episodio trasfigura l’evoluzione psicologica del personaggio che esternando le proprie riflessioni porta chi guarda a porsi numerose domande e rivalutare determinati precetti sociali esistenti, se siete in cerca di qualcosa di arrovellante Mr Robot saprà soddisfarvi.

In ultima istanza abbiamo Cobra Kai, a molti sicuramente suonerà familiare, ebbene si, si tratta del sequel sotto forma di serie TV della famosa serie di film Karate Kid, essa narra le vicende dei due acerrimi rivali Johnny Lawrence e Daniel Larusso una volta però diventati adulti e rispettivamente maestri di Karate nei dojo da loro istituiti, si tratta di una serie abbastanza leggera che riesce perfettamente nello scopo di intrattenere, consigliatissima.