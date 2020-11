L’operatore virtuale Kena Mobile, in collaborazione con la catena di supermercati Esselunga, ha appena lanciato due nuove offerte denominate SIM & GO che partono da soli 5.99 euro al mese.

Le due offerte sono attivabili online dopo aver acquistato un blister con una nuova SIM ricaricabile Kena Mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questione.

Kena Mobile lancia le nuove offerte SIM & GO

La prima offerta viene denominata Kena 5.99 SIM & GO e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati al costo di 5.99 euro al mese se si proviene da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

La seconda offerta si chiama invece Kena 13.99 SIM & GO e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati al costo di 9.99 euro per il primo mese e poi 13.99 euro al mese se si proviene da TIM, WindTre, Vodafone, Ho Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce e Very Mobile.

Il nuovo potenziale cliente Kena Mobile acquista, nei punti vendita Esselunga aderenti, un blister di 10 euro contenente la SIM Kena. L’importo di 10 euro pagato sarà riconosciuto come credito residuo per attivare una delle due offerte Kena Mobile compatibili con questa iniziativa. Il cliente potrà attivare la nuova SIM online con la videoidentificazione, chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181 o recandorsi presso un negozio autorizzato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.