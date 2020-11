Euronics rende disponibile al pubblico italiano un volantino davvero incredibile, il giusto concentrato di sconti e di riduzioni di prezzo tramite i quali gli utenti possono pensare di risparmiare moltissimo su ogni acquisto.

Per una volta l’azienda ha deciso di diffondere la campagna promozionale su tutto il territorio nazionale, senza particolari differenze di socio in socio. Il suo nome è Extrasconti a Tasso Zero, alla sua base, come potete immaginare, si trova appunto la possibilità di rateizzare il pagamento tramite il conto corrente, senza preoccuparsi minimamente degli interessi.

L’accesso alla campagna promozionale è possibile in ogni singolo punto vendita, ma non sul sito ufficiale, sono stati infatti integrati prezzi completamente differenti per gli utenti che vorranno acquistare dal divano di casa propria.

Euronics: gli sconti sono incredibili

Il volantino Euronics raccoglie tantissime offerte e le mette a disposizione degli utenti finali, anche se i prezzi su cui vogliamo porre l’accento sono sostanzialmente un paio, e riguardano Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy S20+.

Il primo terminale è la nuova versione del Galaxy S20, appena commercializzata sul territorio italiano. Viene definita Fan Edition, in quanto è stata portata in Europa in seguito alle tantissime richieste dei consumatori di poter accedere al Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865, al posto dei soliti Exynos. Il suo prezzo è alla portata della maggior parte di noi, sono difatti necessari solamente 599 euro per l’acquisto finale.

Il Galaxy S20+ è invece il top di gamma, il prodotto che inizialmente costava quasi 1000 euro, ed oggi può essere acquistato a 799 euro, sempre in versione no brand.