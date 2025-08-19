NewsOfferteVolantini

Euronics: scopri le offerte più SPAZIALI dai prezzi STELLARI

Euronics offre prodotti che sembrano usciti da un cartone animato, con saldi perenni e occasioni da non perdere.

scritto da Rossella Vitale
Euronics: scopri le offerte più SPAZIALI dai prezzi STELLARI

Con Euronics, ogni prodotto sembra uscito da un mondo dove i saldi sono perenni e l’unico pensiero è quale affare portare subito a casa. Non c’è bisogno di cercare con la lente le occasioni migliori, perché qui ogni scaffale è una festa, ogni etichetta un invito a concedervi un regalo. Che siate appassionati di tecnologia o amanti della cucina, che desideriate una casa scintillante o una colazione che profuma di caffè perfetto, le proposte di Euronics vi chiamano. Le offerte hanno quel tocco di magia che fa dire: “Ma davvero costa così poco?”. È il momento di lasciarvi tentare, perché queste promozioni hanno il potere di trasformare un acquisto normale in un’avventura memorabile.

Occasioni da non perdere con Euronics prezzi sconvolgenti

Nel regno delle pulizie, la DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE-YELLOW/IRON/NICKEL è la bacchetta che vi regala precisione e potenza, ora da Euronics a 499 euro. Se invece preferite stendere i piedi sul divano, il DREAME Aspirapolvere robot D10 PLUS GEN2-Bianco fa tutto da sé e lo trovate a 229 euro. Per rimettere in riga camicie e vestiti, il POLTI VAPORELLA VERTICAL STYLER GSM50B-Bianco/blu elimina ogni piega in un soffio, da Euronics ad appena 44,90 euro.

La cucina diventa un laboratorio di sapori con la Planetaria Kenwood Go KZM35.000GY-Grigio, che è da Euronics a 219,90 euro e vi farà sentire dei veri artisti degli impasti. Accanto, il Robot da cucina Multipro Go FDP22.130GY-grigio vi spalanca un mondo di ricette al costo di 69,90 euro. E quando il richiamo del caffè diventa irresistibile, la DE LONGHI Macchina da caffè MAGNIFICA S ECAM21.110.B-Nero è pronta a soddisfarvi da Euronics a 299 euro. Per un pranzo da chef senza macchie, c’è il MOULINEX Grill GI727810, elegante e pratico a 179,90 euro. Infine, per completare la vostra casa con la perfezione del vapore, Euronics vi propone in esclusiva il POLTI Sistema stirante VAPORELLA NEXT VN18.45-Bianco, grigio, verde, al prezzo magico di 199 euro.

Rossella Vitale

Rossella Vitale