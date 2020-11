Per tutto il mese di ottobre 2020 il noto colosso Samsung ha offerto a tutti gli utenti la possibilità di usufruire di numerosi sconti per l’acquisto di un nuovo smartphone, tablet o laptop. Ora, per il mese di novembre 2020, l’azienda ha pensato bene di fare il bis, proponendo uno sconto pari a ben 500 euro per l’acquisto di un pieghevole.

Uno sconto pari a 500 euro per tutti i pieghevoli di casa Samsung

Se anche voi avevate intenzione di provare e di acquistare per la prima volta un pieghevole di casa Samsung, ora è arrivato il momento giusto. La nota azienda ha infatti deciso di proporre dal 6 al 22 novembre 2020 uno sconto davvero notevole per l’acquisto dei dispositivi pieghevoli, pari cioè a ben 500 euro. Tra questi pieghevoli, rientrano ovviamente il Samsung Galaxy Z Flip, il Samsung Galaxy Z Flip 5G e il Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Se siete interessati questa iniziativa, vi basterà recarvi presso questa sezione del sito web ufficiale dell’azienda e richiedere il voucher. In particolare, sarà necessario specificare se desiderate acquistare uno di questi dispositivi sullo store online di Samsung oppure presso un negozio fisico autorizzato. Una volta ottenuto il voucher, se deciderete di effettuare l’acquisto online, vi basterà poi inserirlo nell’apposita sezione che troverete durante la procedura. Se deciderete di effettuare l’acquisto presso un negozio fisico, invece, vi basterà mostrare il vostro voucher quando vi verrà richiesto.

Si tratta di una iniziativa davvero molto interessante. Come sappiamo, infatti, questi smartphone pieghevoli sono caratterizzati da un prezzo piuttosto elevato e uno sconto di 500 euro può tornare decisamente utile.