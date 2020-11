In quest’ultimo periodo il noto colosso sudcoreano Samsung ha sfornato numerosi smartphone di fascia medio-bassa davvero interessanti per alcune feature. L’ultimo arrivato in veste ufficiale, in particolare, è il nuovo Samsung Galaxy M21s, il quale porta alcuni piccoli upgrade rispetto al precedente modello.

Samsung Galaxy M21s: comparto fotografico migliorato

Il nuovo device del colosso sudcoreano, come già accennato, si presenta come una versione leggermente migliorata dal punto di vista fotografico del precedente modello. A bordo di questo terminale, infatti, questa volta troviamo una fotocamera anteriore per i selfie da 32 megapixel. Sul posteriore, poi, il sensore fotografico principale è da ben 64 megapixel (mentre prima era da 48 megapixel) e questo è accompagnato da altri due sensori rispettivamente da 8 e 5 megapixel.

Il resto della scheda tecnica, invece, riprende quanto era stato fatto sulla precedente versione. Sotto al cofano abbiamo infatti il SoC Exynos 9611 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibile, mentre l’autonomia è affidata ad una batteria da ben 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W. Anche il design rimane fedele al passato. La parte frontale è infatti occupata da un Infinity-U Display SuperAMOLED con un notch a goccia centrale con una diagonale da 6.4 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Sul retro, invece, troviamo posizionato al centro della backcover un sensore biometrico fisico per lo sblocco del device, mentre i sensori fotografici sono posti in alto a sinistra.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Samsung Galaxy M21s sarà commercializzato in Brasile ad un prezzo di circa 257 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati se dovesse arrivare ufficialmente anche in Italia.