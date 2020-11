Vodafone supera le offerte di Iliad e TIM con nuovi bundle assurdi ed assolutamente interessanti, gli utenti si ritrovano a poter godere di tantissimi contenuti, ad un prezzo non particolarmente elevato, in particolare potranno spendere solamente 9,99 euro al mese per sempre.

Alla base della nuova promozione, intitolata Vodafone Special Unlimited, l’azienda promette di non attuare modifiche contrattuali in tempi relativamente brevi, nello specifico i futuri 24 mesi dalla data di attivazione. In questo modo il cliente sarà sicuro di pagare sempre lo stesso canone, ed allo stesso tempo non si ritroverà costretto a restare cliente dell’azienda per il medesimo periodo, data la totale assenza di vincoli contrattuali di durata. In altre parole, se anche dopo soli 2 mesi volesse richiedere la portabilità verso altro operatore, lo potrà tranquillamente fare senza costi aggiuntivi.

Vodafone: tantissimi contenuti al giusto prezzo di vendita

La promozione di Vodafone viene giustamente ritenuta speciale per svariati motivi, prima di tutto per il bundle che è stato inserito al suo interno, corrispondente per l’esattezza a 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti e SMS da utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio italiano.

Alle sue spalle si trova un prezzo anch’esso non elevato, infatti l’utente dovrà pagare solamente 9,99 euro al mese, versandoli direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile che è stato costretto ad acquistare in fase di attivazione e sulla quale ha dovuto portare il proprio numero di telefono originario.

La richiesta, come specificato anche in precedenza, deve essere presentata in tutti i punti vendita in Italia.