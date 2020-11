In queste ultime ore il colosso Huawei ha lanciato una super iniziativa. A partire dal 5 novembre, infatti, saranno presenti sullo store online dell’azienda, cioè il Huawei Store, una serie di svariati sconti e offerte di tantissimi prodotti dell’ecosistema Huawei in occasione del Single’s Day saranno valide per una settimana fino al prossimo 12 novembre.

Arriva la settimana di promozioni Huawei Store Single’s Day

In occasione del Single’s Day, il noto produttore Huawei ha lanciato una interessantissima iniziativa. Come già accennato, dal 5 novembre sono infatti disponibili presso l’e-commerce proprietario dell’azienda tantissime promozioni e offerte di una vasta gamma di prodotti appartenenti all’ecosistema Huawei. Nello specifico, sono proposti degli sconti pari anche al 50% ed è inclusa anche la consegna gratuita. Per tutti coloro che effettueranno una spesa di almeno 200 euro su dei prodotti selezionati, poi, sarà reso disponibile un ulteriore sconto di 30 euro.

I prodotti dell’azienda in offerta sono davvero tanti, dagli smartphone, ai notebook, agli auricolari true wireless. Segnaliamo ad esempio il nuovo smartwatch Huawei Watch Fit, il quale sarà venduto ad un prezzo scontato pari a 109 euro con inclusa la bilancia smart HUAWEI WiFi Body Fat Scale del valore commerciale di 49,90 euro. Questo smartwatch, in particolare, sarà inoltre offerto in regalo se si acquisterà lo smartphone Huawei P30 ad un prezzo scontato di 429 euro. Chi acquisterà lo smartphone Huawei P30 Pro, invece, avrà incluso nel prezzo i nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 3 (il tutto ad un prezzo scontato di 599 euro).

Pier Giorgio Furcas, ovvero il Deputy General Manager di Huawei Consumer Business Group Italia, ha così commentato questa iniziativa: “Con le speciali promozioni messe a punto per il Single’s Day vogliamo offrire a tutti la possibilità di sperimentare la potenza dell’ecosistema Huawei e della connessione senza soluzione di continuità tra i nostri prodotti a un prezzo ancora più vantaggioso”.