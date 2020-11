All’orizzonte è presente un nuovo smartphone del noto produttore cinese Huawei. Nello specifico, stiamo parlando del prossimo Huawei Nova 8 SE e ora, grazie ad alcune immagini teaser ufficiali pubblicate dall’azienda, conosciamo la data della presentazione ufficiale sul mercato mobile.

Huawei Nova 8 SE in arrivo il prossimo 5 novembre

Proprio per la giornata di domani 5 novembre 2020 il produttore cinese Huawei ha fissato un evento di presentazione ufficiale per annunciare il suo nuovo smartphone, ovvero Huawei Nova 8 SE. Questo device sarà il primo smartphone appartenente alla nuova serie di device della famiglia Nova e sembra che porterà alcune novità dal punto di vista estetico. Osservando le immagini teaser pubblicate dall’azienda, è infatti possibile notare il design. Ad un primo sguardo, il frame laterale di questo device sembra essere piatto e non curvo e in un certo modo sembra richiamare propri il design dei nuovi iPhone 12.

Oltre a questo, dai teaser è poi possibile notare come sul retro dello smartphone saranno presenti quattro sensori fotografici leggermente rialzati e posizionati in una zona quadrata sul lato sinistro della backcover. La parte frontale dello smartphone, invece, sarà caratterizzata da un display con notch a goccia e con un sensore biometrico per lo sblocco integrato.

Al momento non abbiamo ulteriori conferme ufficiali da parte dell’azienda cinese. Nonostante questo, nelle scorse settimane sono trapelati numerosi rumors e leaks. Secondo questi ultimi, il nuovo Huawei Nova 8 SE avrà come processore o il SoC MediaTek Dimensity 720 o il SoC MediaTek Dimensity 800U. Lo schermo avrà invece una diagonale pari a 6.53 pollici in risoluzione FullHD+ e la frequenza di aggiornamento sarà pari a 60Hz, mentre la batteria avrà una capienza di 3800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W. Attendiamo la presentazione ufficiale per avere delle conferme.