“Nessuna unità potrà essere acquistata nei negozi il giorno del lancio il 19 novembre , quindi per favore non accampatevi e non create code davanti ai negozi il giorno dell’uscita nella speranza di trovare una console PS5 da acquistare. Rimanete a casa, al sicuro, ed effettuate i vostri ordini online”.

Secondo quanto affermato proprio recentemente da Sony , la Playstation 5 e Playstation 5 Digital non saranno acquistabili nei negozi al giorno del lancio. Dunque, chi sperava di vedere la PS5 nei punti vendita, sta sbagliando strada. L’azienda nipponica ha confermato ufficialmente che tutte le vendite del day one saranno attive solo ed esclusivamente online . A confermare ciò è Sid Shuman – Senior Director, SIE Content Communications:

“Chi ha effettuato un pre-ordine con ritiro in negozio dovrebbe comunque poter procedere con questa modalità, ma solo su appuntamento, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti. Rivolgetevi al vostro rivenditore per ottenere conferma sui dettagli”.

Nonostante questa decisione, non ci dovrebbe essere alcun impatto sulle vendite che erano state già registrate tramite la rete dei punti vendita che prevedevano un ritiro direttamente all’interno del negozio:

Chiaramente, tutte le dichiarazioni che sta facendo Sony sono a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo attualmente. Sony ha voluto da subito specificare che con il lancio di Playstation 5 non si vogliono assolutamente creare assembramenti, per questo la decisione. Inoltre, la questione si va a riversare anche sulle situazioni delle singole nazioni: ad esempio in Italia la possibilità di recarsi al punto vendita è limitata dalle restrizioni imposte dall’ultimo DPCM.

Per chi, invece, non ha effettuato precedentemente la prenotazione, dovrà aspettare l’arrivo delle nuove scorte per gli ordini online.