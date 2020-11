Vodafone ha oramai da tempo superato i confini tradizionali della telefonia ed ha dimostrato pieno impegno anche nel settore dell’intrattenimento televisivo. Il provider inglese, quindi, vuole presentarsi agli occhi del pubblico come una media company completa in tutto il mercato delle telecomunicazioni.

Vodafone più DAZN, Sky ed Amazon, la nuova offerta per la tv

Nel corso dei mesi precedenti già un numero molto corposo di abbonati ha scelto di attivare il servizio Vodafone TV. La piattaforma streaming garantisce agli utenti la possibilità di accedere a numerosi contenuti, con film e serie tv in primo piano. Le iniziative commerciali legate alla Vodafone TV sono numerose. Per i clienti, ad esempio, il provider mette a disposizione alcuni servizi aggiuntivi.

Tra gli extra più apprezzati dal pubblico, vi è l’offerta che prevede un anno gratuito di abbonamento al il servizio Amazon Prime. Gli utenti di Vodafone potranno quindi liberamente entrare nell’app streaming di Amazon, con migliaia di film e serie tv in esclusiva. Allo stesso tempo, sempre gli abbonati potranno beneficiare di spedizioni gratuite per gli acquisti sul sito di ecommerce.

La seconda iniziativa di Vodafone riguarda il servizio NOW TV, la piattaforma pensata da Sky nel campo dello streaming. Esclusivamente per i clienti del gestore inglese, il prezzo previsto per il pacchetto Sport di NOW TV si attesta su quota 20 euro. Con l’aggiunta del pacchetto Intrattenimento il costo sarà di 30 euro.

Sempre con Vodafone TV i clienti avranno libero accesso anche a DAZN. La piattaforma streaming per i contenuti sportivi sarà disponibile per sei mesi a costo zero.