Euronics propone al pubblico italiano un volantino che vuole spingere la maggior parte degli utenti ad acquistare un prodotto di tecnologia generale, senza necessariamente essere costretti a rinunciare alla qualità dello stesso.

La corrente campagna promozionale prende il nome di Extrasconti a Tasso Zero, risulta essere attiva ovunque in Italia fino all’11 novembre, e non presenta limitazioni particolari nel quantitativo di scorte effettivamente disponibili in negozio. Il cliente che non vorrà pagare tutto subito, inoltre, potrà affidarsi alla rateizzazione senza interessi, previa approvazione della finanziaria.

Euronics: queste sono le offerte migliori del momento

I prodotti su cui vogliamo focalizzare l’attenzione sono due smartphone, entrambi lanciati da Samsung, ed appartenenti alla fascia alta del mercato della telefonia mobile. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy S20+.

Le differenze tra le due versioni sono minime, chiaramente il migliore, almeno da un punto di vista delle specifiche tecniche, resta il Galaxy S20+, ma ultimamente sta crescendo esponenzialmente l’interesse verso un Galaxy S20 FE proposto dall’azienda per soddisfare le richieste dei consumatori che volevano provare la versione con processore Qualcomm Snapdragon 865. I loro prezzi potrebbero non essere alla portata di tutti, nello specifico parliamo di 799 euro per l’S20+ e di 599 euro per il solo S20 FE.

Tutti i dispositivi acquistati da Euronics, salvo indicazione differente, presentano garanzia legale della durata di 24 mesi e sopratutto sono in versione completamente sbrandizzata. Maggiori dettagli sono disponibili direttamente nelle pagine inserite nel nostro articolo.