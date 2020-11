Unieuro prova ad anticipare i tempi lanciando un volantino che ricorda distrattamente il Black Friday, promettendo nel contempo ottimi sconti sulla maggior parte dei prodotti disponibili nel catalogo aziendale.

La campagna promozionale prevede la possibilità di acquistare i dispositivi direttamente dal sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio al superamento dei 49 euro di spesa. Come se non bastasse, per invogliare ancora di più i consumatori all’acquisto, l’azienda ha deciso di aggiungere un extra sconto del 5% applicato direttamente nel carrello, quindi non visibile nel momento in cui sfoglierete le offerte.

Unieuro: i migliori sconti della campagna

Gli sconti del volantino Unieuro sono moltissimi, parliamo di oltre 133 versioni di prodotti di tecnologia, osservando però da vicino esclusivamente il settore degli smartphone possiamo scovare qualche piccola occasione.

I migliori modelli in promozione restano Samsung Galaxy A51 a 219 euro, Apple iPhone 11 a 699 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 189 euro, Samsung Galaxy A21s a 159 euro, Apple iPhone SE a 469 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Samsung Galaxy S20+ a 699 euro, Oppo A52 a 149 euro, Oppo Reno 2Z a 229 euro, Huawei P40 Lite E a 149 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 379 euro, Motorola Moto G8 Power a 179 euro, Huawei P30 Pro New Edition a 599 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 649 euro.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale, in modo da goderne di ogni sua singola parte, è attivo fino al 10 novembre 2020 in tutta Italia e online.