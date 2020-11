Quando si hanno dubbi sulla trascrizione di una parola, la correzione automatica può essere una e vera e propria funzione salva-vita. Talvolta, però, può essere anche molto fastidiosa perché corregge tutte le parole che l’algoritmo ritiene scritte in modo errate.

La correzione automatica, infatti, si basa sul dizionario e sull’algoritmo del testo predittivo. Ma il dizionario potrebbe non includere ogni nome, acronimo o nuovo termine divenuto comune nella lingua parlata, e potrebbero in realtà essere scritti in modo corretto anche se il dizionario dell’iPhone ritiene che si tratti di un errore, correggendolo automaticamente.

Ed è proprio in questi casi che la correzione automatica può divenire fastidiosa e frustrante, costringendoci a cancellare la parola e a riscriverla da capo, ricordandosi però di selezionarla tra le scelte messe a disposizione. A volte l’auto correzione può anche metterci in situazioni imbarazzanti, correggendo automaticamente parole con altre e sostituendole con termini che potrebbero non c’entrare assolutamente nulla con il contesto.

Come disattivare la correzione automatica su iPhone e iPad

Disattivare la correzione automatica, dunque, potrebbe essere la scelta giusta. Con la correzione automatica disattivata è possibile digitare nuovi termini e acronimi nel modo in cui si vuole senza che l’iPhone li modifichi. Ciò potrebbe significare anche più errori di ortografia, ma se questa possibilità non ti spaventa, ecco cosa devi fare per disattivare l’auto-correct su iPhone e iPad.

Anzitutto, vai nelle Impostazioni del tuo dispositivo e clicca sulla voce Generali. Una volta qui, cerca e clicca sulla voce Tastiera e alla sezione Tutte le tastiere disattiva la voce correzione automatica. Questo è tutto!