E’ oramai impossibile prescindere da WhatsApp nella propria vita di coppia. La chat di messaggistica istantanea è una presenza costante nel rapporto di affetto e di amore che si istaura tra due persone. Sia nei giorni della conoscenza, sia in quelli della relazione stabile, WhatsApp scandisce i ritmi e le fasi del legame.

La corrispondenza che vi è tra WhatsApp ed una relazione di coppia si evince però anche nelle fasi burrascose. Le esperienze quotidiane dicono che sempre più tradimenti vengono a galla tramite le conversazioni private.

WhatsApp e la lettura segreta delle chat del partner

Un numero consistente di persone è bramoso di leggere le chat private del partner per mentire o per confermare dubbi circa la fedeltà di quest’ultimo. Inutile dire che la maggior parte degli individui si affida alla soluzione più semplice: la visione diretta delle conversazioni sullo smartphone dello stesso partner.

Questo sistema, per quanto immediato, non è sempre affidabile. Chi ha qualcosa da nascondere, infatti, è solito eliminare in tempo ogni messaggio ed ogni contenuto sospetto.

Per spiare il partner però c’è un metodo molto affidabile. E’ possibile tenere sotto controllo il proprio lui o la propria lei attraverso WhatsApp Web. Non tutti sanno che attraverso l’estensione desktop della piattaforma è possibile creare una copia aggiornata delle conversazioni da smartphone a pc. Per leggere le conversazioni del partner basterà quindi sincronizzare le chat su un semplice computer utilizzando WhatsApp Web.

Il vantaggio di questa soluzione è presto detto. Grazie alla sincronizzazione da smartphone a pc, le chat saranno sempre aggiornate real time.