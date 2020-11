TikTok è sicuramente il social network più famoso e utilizzato in questo particolare momento. La fama del suddetto gli ha anche causato problemi con gli Stati Uniti e mentre quest’ultimi stanno pensando di vietarne l’utilizzo, la compagnia che lo gestisce pensa solo a crescere. Una recente partnership stretta mira proprio a questo e gli utenti possono solo che esserne felici.

Come da tiolo, TikTok ha dichiarato di aver firmato un accordo non di meno con Sony Music Entertainment e questo vuol dire solo una cosa, gli utenti del social possono avere accesso un portfolio musicale ancora più grande, di molto più grande; per intenderci, adesso tutti potranno avere accesso ai contenuti creati da autori come Beyonce.

Ovviamente l’accordo è un successo anche per Sony che potrà usare la piattaforma più usata dai giovani per spingere i propri autori ancora poco conosciuti. In sostanza, sperano di andare incontro a una crescita esponenziale.

TikTok e Sony: un accordo importante

Non è il primo accordo che TikTok firma accordi con questo scopo. Tra le più famose ne abbiamo due, quella con Merlin, una compagnia senza scopo di lucro nel Regno Unito, e Believe, un’altra piattaforma musicale pensata per artisti indipendenti con sede a Parigi.

Queste partnership sono sicuramente importanti, ma non hanno il peso specifico di quella con Sony. Per TikTok è un successo notevole che farà crescere ancora di più il successo della piattaforma e darà un boost agli utenti. Non cambia di certo le carte in tavola rispetto a quello che sta succedendo con gli Stati Uniti, ma questo è un altro discorso.