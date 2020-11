Unieuro appare essere davvero senza rivali in Italia, solamente oggi è stato attivato un volantino che accoglie al proprio interno una miriade di sconti e di prezzi assurdi, con enormi possibilità di risparmio finale.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, gli utenti vi possono accedere direttamente dal divano casa, ottenendo inoltre la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, tutto senza costi aggiuntivi di sorta, a patto che la spesa superi i 49 euro. Coloro che, infine, non vorranno pagare tutto subito, potranno comunque decidere di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, o meglio definita a Tasso Zero.

Unieuro: gli sconti sono ottimi

Il meccanismo che regola il volantino Unieuro non è assolutamente diverso da quanto visto in passato, l’utente che acquisterà solo uno dei prodotti preselezionati, spendendo più di 299 euro, riceverà in cambio uno sconto pari alla riduzione dell’IVA, direttamente sullo scontrino finale.

In parallelo, se la categoria merceologica del prodotto rientrerà tra gli elettrodomestici o condizionatori d’aria, allora lo sconto verrà effettivamente raddoppiato.

E’ importante ricordare, e sottolineare, che la promozione non viene applicata su tutti i dispositivi presenti in negozio, ma solamente su alcuni modelli che l’azienda ha precedentemente scelto di rendere disponibili.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Unieuro, il consiglio è di collegarsi il prima possibile al sito ufficiale, ricordando infatti che la campagna scadrà proprio oggi, 2 novembre 2020.