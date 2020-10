Bennet da sogno con un volantino che vuole assolutamente attirare su di sé l’attenzione dei consumatori italiani, proponendosi come una delle più valide alternative ai rivenditori classici di elettronica.

Nell’ultimo periodo sempre più supermercati hanno deciso di aprire le proprie porte al mondo della tecnologia, prima Esselunga, poi in serie Carrefour, Bennet e Coop/Ipercoop, sono riuscite a lanciare offerte sempre più interessanti, in grado di mettere in difficoltà le aziende cardine del settore.

L’ultimo volantino Bennet risulta essere disponibile in ogni punto vendita in Italia, senza offrire la possibilità di acquisto sul sito ufficiale dell’azienda o altrove. Il prodotto che l’utente acquisterà avrà garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sarà in versione completamente sbrandizzata (gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico).

Bennet: quali sono gli smartphone del momento

Gli smartphone Bennet del momento non appartengono alla fascia alta del mercato, ma sono interamente legati ad un prezzo che non supera sostanzialmente i 339 euro. Più precisamente l’utente potrà raggiungere l’acquisto di un buon iPhone 8, un modello leggermente datato, data la sua presenza sul mercato da ormai diversi anni, ma ancora in grado di convincere, sopratutto gli utenti che vogliono mettere le mani su un terminale dalle piccole dimensioni (ha un display da 4.7 pollici di diagonale).

In alternativa segnaliamo la presenza di modelli di casa Samsung e Xiaomi, come Galaxy A20e, Galaxy A41 o Redmi 9A, i cui prezzi non superano i 199 euro.