Il volantino Carrefour continua a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, proponendo al pubblico italiano la possibilità di accedere ad ottimi prodotti tecnologici, a prezzi non particolarmente elevati.

L’acquisto, come sempre accade quando si tratta di Carrefour, può essere completato solamente nei punti vendita, la campagna non risulta disponibile online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Il meccanismo che la regola è molto simile a quanto già visto da Bennet in passato, ogni giorno l’azienda ha attivato uno sconto speciale, applicato su un singolo prodotto proposto ad un prezzo bassissimo. L’utente interessato dovrà recarsi in negozio proprio entro le specifiche 24 ore, in caso contrario non potrà fruire della stessa promozione; in alternativa sono comunque disponibili svariate riduzioni, con durata l’intera validità del volantino Carrefour.

Carrefour: il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole

Il rapporto qualità/prezzo di Carrefour è assolutamente favorevole, a partire dall’ottimo smartphone di fascia medio-bassa, quale è lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, in vendita a soli 299 euro. E’ a tutti gli effetti uno dei dispositivi più interessanti del periodo corrente, proprio perché in grado di offrire ottime qualità, come la connettività 5G, ad un prezzo non particolarmente elevato-

Nel caso in cui, invece, si volesse volgere il proprio sguardo verso il brand Samsung, segnaliamo la presenza del trittico Galaxy A41, A31 e A21s, tutti in vendita ad un prezzo inferiore ai 250 euro.

Il volantino Carrefour lo potete trovare nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale.