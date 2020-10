Il lancio di League of Legends: Wild Rift sembra avvicinarsi sempre più. Riot Games ha, infatti, pubblicato un nuovo trailer cinematografico che ha acceso gli animi e le aspettative dei fan del titolo, che non vedono l’ora di poter eseguire il popolare MOBA anche sul proprio dispositivo mobile.

League of Legends: Wild Rift, Riot Games pubblica il cinematic trailer

Il video si intitola You Really Got Me ed è stato realizzato in collaborazione con 2WEI, Hanna Leess, Kataem e Marvin Brooks. Ad accompagnare le immagini è la cover dell’omonimo brano dei The Kinks, adesso disponibile anche sui principali servizi di musica in streaming, quali Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music e YouTube Music.

Su Spotify, il brano è stato pubblicato dall’account ufficiale di League of Legends: Wild Rift, e ciò potrebbe anticipare che ci saranno più canzoni realizzate per il titolo, o che potrebbe anche essere rilasciata una playlist.

Insieme al trailer cinematografico, Riot Games ha anche pubblicato un breve video game-play di League of Legends: Wild Rift che mostra modelli, animazioni e sistemi di gioco progettati appositamente per i dispositivi mobile, con il classico game-play 5vs5 e tanti eroi tra cui scegliere.

Se non lo si fosse capito, League of Legends: Wild Rift è la versione mobile del celebre MOBA, da anni il MOBA più popolare per PC. Il titolo è disponibile a partire da oggi in Open Beta in Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Tailandia.

Entro il mese di dicembre, il gioco verrà reso disponibile anche in Europa, Russia, Turchia, Medio Oriente, Nord Africa, Oceania, Vietnam e Taiwan, per poi raggiungere gli altri mercati entro la prossima primavera.