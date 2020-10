Questo mese League of Legends spegne undici candeline. Il MOBA di casa Riot Games ha riscosso un successo tale da aver spinto diverse aziende a progettare e lanciare una serie di prodotti ad esso ispirati e dedicati. E’ il caso di Louis Vuitton, che dopo aver realizzato un lussuoso porta-trofeo per il vincitore della Summoner’s Cup dello scorso anno, ha anche lanciato una Capsule Collection ispirata ai personaggi ed al mondo di League of Legends.

Una collezione di lusso che include accessori, scarpe e capi d’abbigliamento, dagli abiti alle gonne, dalle t-shirt alle felpe, dagli smanicati alle giacche ed agli scialli.

Questa volta, a lanciare un prodotto dedicato al celebre MOBA è OPPO. In occasione dell’undicesimo anniversario di League of Legends, infatti, l’azienda cinese ha deciso di lanciare una particolare edizione di OPPO Find X2 a tema LoL.

League of Legends, uno smartphone dedicato al MOBA più popolare di sempre

Questa nuova versione del flagship di casa OPPO si caratterizza per il suo design unico, con delle particolari sfumature verde-blu sul retro e sui lati, con dettagli dorati tutt’intorno lo smartphone e al modulo fotocamera. Sul retro, inoltre, spicca il logo del campionato mondale di League of Legends, e il tutto dovrebbe essere accompagnato da un particolare tema realizzato ad-hoc per richiamare l’universo di LoL.

Le caratteristiche non dovrebbero cambiare: OPPO Find X2 League of Legends Edition avrà una tripla fotocamera esterna, processore Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e ColorOS 7 basata su Android 10.

Il lancio dello smartphone è atteso per il 19 ottobre, giornata in cui OPPO presenterà anche la sua prima Smart TV.