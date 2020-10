Iliad lancia la fibra ottica: ecco quando arriverà ufficialmente

Iliad sta continuando a sorprendere con le sue offerte, le quali riescono a totalizzare ogni mese numeri sempre più alti. Nonostante queste siano sempre le stesse, gli utenti continuano a sottoscriverle senza problemi, vista la grande convenienza e soprattutto il prezzo mensile che non cambia mai nel tempo.

Ora come ora però si guarda anche al futuro, con la rete fissa che potrebbe arrivare entro il prossimo anno. In molti parlano del periodo estivo, il quale vedrà arrivare la fibra ottica di Iliad che ha stipulato nei mesi scorsi un accordo proprio con il colosso Open Fiber.

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.

Iliad: la solita Giga 50 è ancora disponibile allo stesso prezzo

Tutti gli utenti che vogliono una promo di Iliad possono affidarsi alla tanto amata Giga 50, la quale riesce a proporre il meglio per il solito prezzo. A 7,99 € al mese è possibile infatti ottenere una soluzione che includa al suo interno minuti ed SMS senza limiti con 50 giga di traffico dati in 4G.