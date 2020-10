Sembra che Apple non abbia svelato ogni caratteristica dei nuovi iPhone 12 durante la presentazione ufficiale di qualche giorno fa. Infatti, in queste ore è emersa una notizia riguardante una feature presente sui device ma non abilitata.

Secondo la documentazione ufficiale FCC ( la Commissione Federale per le Comunicazioni) i nuovi iPhone 12 possiedono la funzione di ricarica wireless bilaterale. Questo significa che i device possono ricaricarsi normalmente con un caricabatterie wireless ma possono anche fornire la loro energia ad un device esterno.

Questa feature era già stata pensata per debuttare con gli iPhone 11 ma poi Apple ha deciso di rimuoverla nella versione finale. Forse a Cupertino hanno fatto notevoli passi avanti tanto da introdurla nella generazione successiva. A svelare questa novità ci ha pensato Jeremy Horwitz con un Tweet.

A new MagSafe feature was hidden in Apple FCC filings: “In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple accessory in future.”

— Jeremy Horwitz (@horwitz) October 28, 2020