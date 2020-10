Cosa non si farebbe per pagare bollette minime anche per quanto riguarda Luce e Gas!? Molti stanno sfruttando i bonus che abbiamo scoperto al link precedente ma alcuni altri italiani, invece, hanno preferito scendere a patti con la truffa dei contatori.

La manovra evasiva ha effettivamente consentito di ottenere il massimo risparmio. Ad ogni modo non si è esenti da rischi di natura economica e legale. Questo è stato il caso dell’ultima indagine ENEL coordinata dal nucleo della Polizia di Stato a Roma, dove sono state fatte scoperte davvero incredibili. Ecco come riuscivano ad avere corrente Gratis senza destare il ben che minimo sospetto.

Contatori alterati: è la truffa che regala energia a farti finire in manetta

Dentro le case degli italiani segnalati dai condomini preoccupati delle procedure illegali sono stati rinvenuti dei magneti: Esatto, semplici calamite che poste a contatto con il contatore hanno deviato il flusso di conteggio dell’energia assorbita dalla rete ENEL.

Gli agenti accorsi sul posto hanno potuto constatare i timori dei vicini di casa che si sono esposti con una notifica anonima di sospetta truffa. Tutto è stato confermato con decine di persone finite agli arresti e sottoposti all’inasprimento fiscale che ha palesato ingenti multe.

Sul posto sono state trovate anche apparecchiature professionali appartenenti a tecnici della compagnia ora anch’essi sotto indagine dopo la scoperta. Ricordiamo che la modifica die contatori è una pratica scorretta ed illegale che porta alla reclusione per frode ed al pagamento degli arretrati, degli interessi di mora e delle ammende ai sensi della Legge. Non conviene rientrare in questo contesto, meglio scegliere la via della legalità.