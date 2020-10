Sebbene Swiftkey potrebbe non essere la tastiera Android più popolare o più utilizzata, è in progetto un nuovo sistema di sincronizzazione degli appunti tra smartphone e PC con Windows 10. Al momento, non sappiamo quando la funzione sarà disponibile per gli utenti finali.

In passato abbiamo già visto una funzione simile di collegamento a Windows su alcuni dispositivi Windows. Tuttavia, poiché Swiftkey non è limitato al solo hardware Samsung, questa potrebbe essere un’opzione davvero interessante per coloro che utilizzano la tastiera di proprietà di Microsoft. Purtroppo, non è stata comunicata una data di rilascio.

Swiftkey e Windows 10, accordo in arrivo ?

La funzione è stata individuata dallo sviluppatore mobile e occasionale leaker Alessandro Paluzzi su Twitter; sembra che Microsoft stia iniziando a lavorare sull’opzione di sincronizzazione degli appunti sul cloud. Non è chiaro come funzionerà in pratica la sincronizzazione cloud degli appunti su Windows 10 e Swiftkey su Android. Potrebbe esserci una scheda della tastiera dedicata che contiene gli elementi copiati di recente dal desktop sul tuo dispositivo mobile.

Possiamo immaginare che le password e le informazioni degli account utente rimarranno al sicuro in un’area protetta. Fino a quando Microsoft non rilascerà maggiori dettagli sulla questione, la sincronizzazione degli elementi degli appunti tra Android e Windows 10 rimarrà comunque una funzionalità esclusiva di Samsung.

Ricordiamo che, inizialmente, Microsoft aveva affermato che la sincronizzazione di appunti su Windows sarebbe stata possibile solo con la collaborazione di un OEM. Questo passo indietro sarà sicuramente apprezzato dagli utenti Android che cercano una sincronizzazione con i documenti presenti su PC.