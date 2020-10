Coronavirus ecco perché è importante sanificare al meglio lo smartphone

Nella situazione attuale in cui ci troviamo nel mondo e anche nel nostro paese a causa del Coronavirus, è quanto mai di vitale importanza prestare la massima cura all’igiene e alla sanificazione. In particolare, è necessario pulire e disinfettare al meglio ogni superficie anche dei dispositivi che utilizziamo ogni giorno, come ad esempio gli smartphone. Secondo una ricerca svolta dalla Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, infatti, il virus che sta invadendo il mondo sarebbe in grado di resistere e vivere sulle superfici fino ad addirittura 28 giorni.

Sanificare al meglio lo smartphone e le varie superfici è essenziale per contrastare il Coronavirus

Secondo la ricerca effettuata da questa agenzia governativa australiana, quindi, il Coronavirus sarebbe in grado di sopravvivere sulle superfici per un periodo di tempo pari a circa 28 giorni. Ovviamente, va comunque specificato che le condizioni in cui sono stati svolti questi esperimenti erano molto particolari e difficilmente replicabili nella nostra vita quotidiana.

Nonostante questo, resta comunque necessario disinfettare e sanificare molto spesso le superfici con le quali veniamo a contatto, soprattutto gli smartphone dato che sono diventati ormai uno strumento di vitale importanza che utilizziamo praticamente ogni giorno. Per poterlo sanificare al meglio, in particolare, è opportuno utilizzare un panno in microfibra che sia morbido e non abrasivo.

Oltre a questo, sarebbe indicato utilizzare come detergenti semplicemente acqua e sapone o un detergente specifico per gli schermi. I display degli smartphone, infatti, sono molto delicati e potrebbero rovinarsi se si utilizzassero dei prodotti a base di candeggina. In generale, comunque, occorre inumidire il panno con il detergente e successivamente occorre pulire lo schermo del dispositivo con dei piccoli movimenti. Infine, bisognerà togliere l’umidità rimanente sulla superficie dello smartphone con un panno asciutto.