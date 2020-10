Huawei: la EMUI 11 con Android 11 arriva a breve, ecco su quali smartphone

Huawei domina senza ombra di dubbio le varie classifiche in merito agli smartphone, soprattutto quelle che concernono le vendite. Ultimamente però qualcosa non starebbe andando per il verso giusto proprio in quest’ambito, visto che gli utenti acquisterebbero molto di meno gli smartphone del colosso cinese.

Il tutto è dettato dall’assenza di servizi di Google che scaturiscono dei cattivi rapporti con il governo americano. Attualmente, in attesa del nuovo sistema operativo proprietario dell’azienda, si lancerà però la nuova interfaccia EMUI 11, la quale è basata sul nuovo sistema operativo Android 11. In basso trovate la lista con tutti i dispositivi che potranno scaricare la versione beta o magari quella stabile.

Huawei: la lista definitiva degli smartphone che riceveranno la EMUI 11

EMUI 11