Huawei: la lista finale degli smartphone che si aggiornano alla EMUI 11

Huawei si prepara al futuro prossimo gestendo l’attuale situazione e temporeggiando nel frattempo che il nuovo sistema operativo si faccia strada. Stiamo parlando di HarmonyOS, nuova piattaforma proprietaria che il colosso cinese non c’era molto probabilmente entro i prossimi due anni.

Secondo quanto riportato ultimamente i dati delle vendite sarebbero in calo proprio per l’impossibilità di avere i servizi di Google sui propri smartphone. Attualmente però gli utenti si stanno concentrando sulla nuova interfaccia basata su Android 11, ovvero la EMUI 11. A quanto pare questa è disponibile per il download per tutti coloro che si sono iscritti alla versione beta. In basso trovate la lista completa.

Huawei: i dispositivi che riceveranno la EMUI 11 sono questi

EMUI 11