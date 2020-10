Vodafone si accinge ad affrontare l’inverno e dunque a preparare una nuova carrellata di offerte interessanti rivolte al pubblico. Secondo quanto riportato sarebbero però in tanti ad aver abbandonato il colosso che pur restando in testa alle classifiche sarebbe preoccupato.

Il più grande antagonista in questo momento è senza dubbio Iliad, gestore che a Vodafone ha portato via tanti utenti. Per questo motivo il provider più forte d’Europa ha provveduto a lanciare alcune nuove promo che trovate in basso. Nel frattempo essendo venerdì, ecco alcuni regali con la solita iniziativa Happy Friday.

Vodafone: ecco le migliori promozioni per provare a rientrare a far parte del gestore

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga