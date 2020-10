Carrefour: gli sconti sono inaspettati, tante offerte nel volantino

Da tempo ormai, Carrefour è effettivamente riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nel cuore degli utenti italiani, proprio perché in grado di lanciare ottime campagne promozionali, dai prezzi più bassi dei listini originari.

Il volantino attualmente disponibile in tutti i punti vendita, propone al pubblico la possibilità di godere di uno sconto fortissimo su alcuni dispositivi, potendovi accedere però solo ed esclusivamente per 24 ore. La campagna ricalca in parte quanto già visto in passato da Bennet, prende infatti il nome di “10 giorni di festa italiana“, e come tale aiuterà gli utenti a risparmiare, suddividendo gli sconti di giorno in giorno.

Carrefour: questi sono gli ultimi prezzi dal volo

Le date da tenere bene a mente sono sostanzialmente due: 24 e 27 ottobre 2020. Nel primo caso viene scontato uno smartphone, più precisamente il Samsung Galaxy A20e, al prezzo finale di 99 euro; nel secondo, invece, spicca un TV Led da 43 pollici (una smart TV a tutti gli effetti con tanto di applicazioni), in vendita a 199 euro.

Non mancano anche altri sconti mirati e disponibili per tutta la durata della campagna promozionale, come Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy A41, Galaxy A21s, Galaxy A31 o Xiaomi Redmi Note 9, i cui prezzi non superano i 300 euro.

Il volantino Carrefour, come specificato in precedenza, risulta essere attivo solamente nei punti vendita in Italia, per conoscerlo da vicino dovete però collegarvi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda, in questo modo scoprirete tutti i singoli prezzi proposti.