MediaWorld shock: solo oggi un volantino dai prezzi pazzi

MediaWorld sta per disattivare una delle più interessanti campagne promozionali degli ultimi tempi, focalizzata quasi interamente sull’alta definizione, quindi con sconti mirati sui televisori, ma con un forte accenno anche alla tecnologia mobile.

Gli utenti hanno ancora solamente oggi a disposizione per approfittare degli ottimi prezzi, acquistando quasi ciò che vogliono sia online che direttamente in negozio. A differenza del solito, non dimenticate comunque che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal prodotto che si sceglierà.

Volantino MediaWorld: queste sono le offerte attive nel periodo corrente

Per cercare di soddisfare tutti i palati, oggi vi consigliamo un prodotto con sistema operativo Apple, ed un Android, parlando in entrambi i casi di modelli afferenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Il primo è l’Apple iPhone SE 2020, un dispositivo veramente molto economico, considerati gli standard dell’azienda di Cupertino, da considerare come un entry level verso uno degli ecosistemi più amati dal popolo mondiale. Il suo prezzo finale di vendita è veramente limitato, soli 449 euro.

Volendo invece acquistare un dispositivo Android, la scelta può ricadere direttamente sull’ottimo Oppo Find X2 Lite, un dispositivo acquistabile a 399 euro, tramite il quale il cliente può godere di ottime prestazioni generali, al giusto prezzo finale di vendita.

Questi sono solamente due esempi di ciò che vi aspetta su MediaWorld