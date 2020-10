YouTube Studio ha raggiunto un importante traguardo nel Google Play Store: superati i 100 milioni di installazioni, un vero e proprio record. L’app è pensata per i creator che vogliono controllare il proprio canale in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. In quanto app dedicata più ai creatori di contenuti che agli utenti, nessuno si aspettava così tanti download.

Soprattutto negli ultimi anni YouTube ha perso il ruolo di protagonista in quanto piattaforma principale per contenuti creativi e multimediali a disposizione di tutti gli utenti. Infatti, con il passare degli anni sono stati lanciati numerosi servizi simili, o completamente diversi ma con lo stesso scopo. Sul web è possibile sfogare la propria creatività e condividere/postare contenuti originali quasi su qualsiasi social – e non solo. Questa premessa è fondamentale per cogliere l’importanza del traguardo raggiunto nel Play Store per un’app inizialmente considerata di nicchia.

100 milioni di download e installazioni nel Play Store: nuovo record per YouTube Studio

Come accennato prima, l’app YouTube Studio nasce per consentire ai creator di gestire i propri canali. Tuttavia, ciò che l’ha portata ad essere così popolare è probabilmente la possibilità di controllare le statistiche relative al canale e di utilizzare funzionalità già presenti altrove e piuttosto gettonate. Ad esempio, è possibile programmare video, caricare miniature personalizzate e rispondere ai commenti in automatico. Tutto in modo più semplice e intuitivo.

Si spera inoltre che per l’app questo step sia solo l’inizio e non un semplice traguardo. La piattaforma ha ricevuto la modalità dark e l’aggiunta delle risposte intelligenti a luglio. Da allora non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. Adesso che ha raggiunto un record nel Play Store ci si aspetta che gli aggiornamenti siano più frequenti.