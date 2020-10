Un’icona a forma di cuore è stata recentemente introdotta in Google Discover (il nuovo Feed di Google), per sostituire il classico pulsante utilizzato per scorrere il feed, inserire contenuti tra i preferiti e ricevere suggerimenti basati sui nostri like. Non è un cambiamento puramente grafico, poiché toccando il nuovo pulsante a cuore non si apre alcun menu o finestra aggiuntivo. Ti basterà cliccare per segnalare a Google che ti piace quel contenuto.

Al momento questa nuova funzionalità di Google Discover, che rende l’accesso ai preferiti immediato e intuitivo, è in fase di test. Come accennato, il pulsante a cuore è più di un semplice cambiamento dell’icona. In precedenza, cliccando l’icona si usufruiva per lo più dello zoom +/-. Adesso puoi fare la stessa cosa ma con due funzioni separate. L’introduzione del cuore appositamente dedicato alla scheda dei preferiti non solo rende più rapida la selezioni di quest’ultimi ma rende Discover più simile ad un social. Questa grafica familiare è quindi il fulcro del nuovo aggiornamento.

Google Discover si aggiorna, introdotto un pulsante che si trasforma in un cuore per raggruppare i tuoi contenuti preferiti

Basterà cliccare sul cuore, quest’ultimo diventerà rosso e potrai consultare il contenuto piaciuto in seguito nella raccolta dei preferiti. Non tutti hanno questa funzionalità, quindi è difficile avere un’idea precisa di quanto utile sia, ma pare che tutte le altre funzioni siano ancora presenti e invariate. Ad esempio, è ancora presente la possibilità di fare l’esatto opposto, ossia selezionare contenuti che non ci piacciono per inserirli in una sorta di lista nera, per raggruppare contenuti cui non siamo interessati e che non ci interessa rivedere. Per farlo basterà accedere al solito pulsante del menu contrassegnato dai tre puntini.