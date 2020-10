Le fake news sono un problema costante nella società attuale e da quando è iniziata la pandemia, in molti si sono concentrati nel crearne apposite per tale situazione. Ricordiamo tutti come tra marzo e aprile sono nate miriade di teorie del complotto nei confronti del 5G e il coronavirus. Successivamente, l’attenzione si è concentrata verso i vaccini per il Covid-19 e sta continuando tuttora. Per questo motivo, YouTube ha deciso di fare qualcosa.

Secondo Reuters, la nota piattaforma ha deciso che rimuoverà tutti i video che contengono informazioni sbagliate su tali trattamenti. A decidere quale informazione sarà sbagliata e quale quella giusta, YouTube si atterà alle linee guida rilasciate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in merito ai vaccini; si baserà molto anche su quello che viene rilasciato dalle autorità sanitarie locali.

YouTube, il Covid-19 e le fake news

Ormai sono molte le piattaforme online che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti di chi sparge o crea fake news, bastì vedere quello che è successo con Twitter negli ultimi mesi anche per quanto riguarda Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Recentemente anche Facebook si è mossa proprio per vietare gli annunci anti-vaccino.

Per quanto riguarda il coronavirus e il Covid-19 in senso generale, YouTube afferma di aver eliminato oltre 200.000 video basati su fake news o contenuti fuorvianti sulla piattaforma. Detto questo, non tutte le notizie particolari che riguardano i vaccini vengono eliminate. Per esempio, tutto quello che riguarda gli anti-vaxxer viene ancora permesso anche se sembra che la nuova politica li tratterà con più attenzione.