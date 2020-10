Tra qualche mese WhatsApp potrebbe essere completamente differente rispetto alla versione attuale. Nel corso di questi anni ci siamo abituati oramai ad una piattaforma di messaggistica istantanea in perenne evoluzione e cambiamento. Gli aggiornamenti del servizio sono sempre stati da sempre un fiore all’occhiello di WhatsApp. Non sempre però gli upgrade accolgono il favore unanime del pubblico. E questo è uno di quei casi.

WhatsApp, il progetto della super chat ingloba anche Facebook ed Instagram

Tutti sanno che WhatsApp fa parte, oramai da lontano 2014, della grande famiglia di Facebook. Il tempo ha avvicinato sempre di più le due piattaforma, tanto che alcuni addetti ai lavori si sono spinti oltre, ad ipotizzare anche una possibile fusione in futuro tra i due servizi.

Parlare oggi di fusione con Facebook da parte di WhatsApp sembra essere pretestuoso. Tuttavia, ci sono alcuni progetti, che lasciano aperta questa porta. Ad esempio, da settimane i leakers di WABetaInfo stanno anticipando un progetto degli sviluppatori. In casa Facebook si sta studiando il disegno di una super chat in cui includere tutte le conversazioni di Instagram, Messenger e per l’appunto anche di WhatsApp. Questo disegno mira ad abbattere ogni barriera, almeno per quanto concerne le chat, del gruppo Facebook.

Molte persone hanno accolto con interesse i rumors circa questo possibile aspetto futuro di WhatsApp. La maggioranza degli utenti è però contraria ad un’evoluzione del genere per la piattaforma di messaggistica e richiede l’indipendenza assoluta di WhatsApp. Nonostante si parli ancora di indiscrezioni, molti minacciano di lasciare il servizio qualora si verifichi un simile scenario.