Gli utenti MediaWorld sono davvero felici per le nuove offerte speciali lanciate dall’azienda, per cercare di contrastare l’incredibile Prime Day di Amazon, in essere proprio nelle giornate correnti (13 e 14 ottobre).

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo è da considerarsi attiva sia in negozio che online, gli utenti che decideranno di approfittare dell’e-commerce aziendale, ad ogni modo, potranno ricevere la merce presso il proprio domicilio, pagando però le cosiddette spese di spedizione (in genere ammontano a 5 euro). Per evitare tale incremento, sarà possibile optare per la consegna diretta presso il negozio, sempre gratuita.

Ecco le nuove offerte degli Amazon Prime Day, tutti i migliori prezzi sono solo sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: prezzi bassi spettacolari a disposizione di tutti

I prezzi bassi pensati da MediaWorld sono molto interessanti, prima di tutto perché coinvolgono un numero sempre crescente di utenti. I modelli più scontati rientrano entro la fascia media del mercato della telefonia mobile, tra questi spiccano Oppo Find X2 Lite a 399 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, ma anche Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro, Apple iPhone SE a 449 euro o Huawei P30 Lite a 219 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di mettere le mani su un top di gamma, potranno farlo affidandosi all’Apple iPhone 11 Pro, un vero e proprio must have del 2020, in vendita finalmente ad un prezzo inferiore ai 1000 euro, più precisamente 979 euro.

Il volantino MediaWorld può essere sfogliato, nella sua interezza, direttamente sul sito ufficiale, al netto delle limitazioni e vincoli citati in precedenza.