Expert strizza l’occhio a tutti gli utenti che vogliono cercare di spendere poco su ogni prodotto effettivamente acquistato, in alcuni casi senza addirittura muoversi dal divano di casa propria. La campagna promozionale corrente è assolutamente invidiabile, racchiude una miriade di sconti incredibili.

Tutti vi possono accedere, basterà recarsi personalmente in un punto vendita per completare l’acquisto, oppure comunque affidarsi all’e-commerce aziendale. Il risultato è pressoché lo stesso, i prezzi non cambiano, bisognerà solamente prestare attenzione ai costi di spedizione, sempre da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo.

Expert: il volantino cattura l’interesse degli utenti

Il meccanismo che regola il comportamento del volantino Expert affonda le radici nel mondo degli elettrodomestici, gli utenti si ritrovano a poter ricevere gratis la Lavazza Jolie Plus, una bellissima macchina per il caffè automatica, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 130 euro. L’accesso non presenta limitazioni particolari, l’unica cosa da fare è acquistare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati.

Volantino Expert: sconti per tutti i gusti

Gli sconti inclusi all’interno del volantino Expert sono sostanzialmente per tutti i gusti, gli utenti interessati ai top di gamma del momento possono difatti acquistare i nuovi dispositivi, come Samsung Galaxy S20, a prezzi fortemente ribassati. Quest’ultimo, infatti, costerà solamente 599 euro, in versione no brand, con garanzia di 24 mesi.

Il volantino Expert lo potete scoprire nel dettaglio qui sotto, per ogni informazione del caso.