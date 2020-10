Vodafone batte la concorrenza con 3 offerte nuove fino a 100GB

Per quanto riguarda Vodafone non c’è alcun tipo di dubbio: si tratta della migliore azienda sul territorio non solo italiano ma europeo per quanto concerne la telefonia mobile. Tutti gli utenti sono d’accordo nel dire che la migliore ricezione appartiene al gestore anglosassone, il quale ha lavorato molto sulle infrastrutture negli ultimi anni.

Siamo arrivati infatti a constatare che la rete 4G di Vodafone è la più estesa dell’intero continente, con tante nazioni che non fanno altro che osannarla. Gli ultimi tempi però hanno visto la concorrenza salire in cattedra, la quale con il nome di Iliad soprattutto è riuscita a rubare moltissimi utenti proprio a Vodafone. Per questo motivo ecco che arrivano nuove offerte che hanno un solo scopo: riportare a casa gli ex utenti.

Vodafone, ecco le migliori offerte di sempre per quanto concerne la telefonia mobile

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga