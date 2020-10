Da alcune settimane sono trapelati online i primi rumors e le prime indiscrezioni su una nuova serie di smartphone del produttore cinese Realme, ovvero Realme Q. Uno dei primi device appartenenti a questa serie sarà Realme Q2 e fino ad ora ha già ricevuto alcune certificazioni importanti. In queste ultime ore, però, sono trapelate online delle immagini dello smartphone che possiamo definire ufficiali.

Ecco alcune immagini ufficiali del nuovo smartphone di Realme

Possiamo considerare queste nuove immagini dal vivo “ufficiali” in quanto sono state pubblicate online da Xu Qi Chase, ovvero il Chief Manager Officer dell’azienda cinese. Nello specifico, in queste immagini possiamo ammirare dal vivo la backcover del nuovo smartphone e possiamo notare un dettaglio piuttosto interessante. Osservando attentamente, infatti, è possibile notare come la backcover del prossimo Realme Q2 sembri realizzata in un materiale similpelle, un materiale molto simile a quello visto sullo scorso Oppo Find X2 Pro.

Oltre a questo, sul lato destro della scocca posteriore sembra poi essere presente il motto dell’azienda, ovvero “dare to leap”. In alto a sinistra, invece, è stata confermata ancora una volta la presenza di quattro fotocamere posteriori e queste ultime dovrebbe essere rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel.

Oltre alla versione standard di questo smartphone, secondo gli ultimi rumors dovrebbe arrivare sul mercato anche la variante Realme Q2 Pro. Caratteristiche principali di questa versione dovrebbero essere un display di tipo OLED con refresh rate a 60Hz, il supporto alla super ricarica rapida dell’azienda da 65W e il SoC Dimensity 800U. La versione standard, invece, dovrebbe avere un pannello IPS LCD con refresh rate da 120Hz.