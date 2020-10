Il noto produttore cinese Realme sta per portare in veste ufficiale anche in Italia i suoi nuovi smartphone appartenenti alla serie Realme 7. Nonostante questo, sembra che l’azienda stia già lavorando ad alcuni device di una nuova serie denominata Realme Q. Uno di questi futuri dispositivi, in particolare, è stato certificato dall’ente 3C.

Realme pronta a presentare la nuova serie di smartphone Realme Q

Una nuova serie di smartphone è all’orizzonte per Realme. Come già accennato, infatti, uno dei primi smartphone di questa nuova e inedita serie è stato avvistato online. Nello specifico, il dispositivo in questione ha ricevuto la certificazione dell’ente 3C ed è stato registrato con il numero di modello RMX2117. Oltre a questo, in questi giorni è stato avvistato anche sul noto portale di benchmark AnTuTu e sul portale cinese TENAA.

Da tutte queste apparizioni online, abbiamo ovviamente avuto modo di carpire alcune informazioni riguardanti le probabili specifiche. Secondo quanto è emerso, il nuovo device della serie Realme Q avrà innanzitutto come sistema operativo la nuova versione del software di Big, G, ovvero Android 11, e l’interfaccia utente sarà la Realme UI in versione 2.0. Il processore (che al momento resta sconosciuto) sarà un octa-core da 2.4 GHz e sarà in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, dovrebbero esserci numerosi tagli di memoria comprendenti dai 4 agli 8 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, sul retro troveremo quattro fotocamere da 48+8+2+2 megapixel, mentre la parte frontale sarà occupata da un display IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale nel form factor di 20:9 e in risoluzione FullHD+.