Sino al prossimo 15 Ottobre, tutti i clienti che vogliono attivare una SIM con Iliad hanno a disposizione un’occasione più unica che rara. Il provider francese, infatti, ha messo a disposizione di tutto il suo nuovo pubblico la promozione Flash 100. La tariffa in edizione limitata prevede un costo di 9,99 euro e soglie di consumo con 100 Giga, minuti ed SMS senza limiti.

Iliad, i clienti scoprono l’impossibilità di modificare la propria tariffa

Proprio la presenza di questa nuova tariffa low cost sta facendo emergere una visibile criticità nel pubblico di chi ha già attivato una SIM Iliad. Tanti utenti, infatti, stanno scoprendo l’impossibilità di modificare il proprio piano tariffario.

Una volta che si attiva un piano con Iliad si opta per una corrispondenza tra il proprio abbonamento e la ricaricabile selezionata. Di conseguenza, i clienti che in passato hanno scelto come tariffe di riferimento Giga 40 o Giga 50, non possono ora optare per la più conveniente Flash 100.

A differenza di altri gestori in Italia, quindi, Iliad non mette a disposizione il servizio di cambio tariffa. Lo svantaggio maggiore, in tal senso, è per gli utenti che hanno attivato in passato ricaricabile com Giga 30 e Giga 40.

Un metodo di sottoscrizione di Flash 100 esiste, ma è molto macchinoso e potrebbe scoraggiare la maggior parte degli utenti. In primo luogo è necessario effettuare la disdetta del proprio attuale profilo, con la rinuncia al propri numero di telefono. In seguito è necessario effettuare la nuova attivazione della rete che prevede una nuova SIM ed anche un nuovo numero di telefono.