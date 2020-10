Fastweb 5G: la famosa compagnia introduce il servizio clienti su WhatsApp

La compagnia Fastweb prepara i clienti all’arrivo della rete di quinta generazione con il servizio clienti su Whatsapp e il patto con WINDTRE. L’account Business ufficiale di Fastweb, tramite il quale risponde il servizio clienti via chat tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 21:00, è disponibile al numero +393755175302. Sarà necessario salvarlo nella rubrica del proprio smartphone (così come si fa con tutti i contatti). Dopodiché si potrà iniziare a chattare dall’applicazione di WhatsApp aprendo una nuova conversazione.

Dunque, per le nuove SIM Fastweb attivate dal 7 Settembre 2020 viene utilizzata già la rete WINDTRE da 4G, 4G+ e 4.5G fino a 1 Gbps. Mentre le SIM già attivate che utilizzano la rete TIM fino al 4G sono in fase di migrazione graduale verso la rete WINDTRE , senza necessità di sostituire la SIM.

Fastweb ha deciso ultimamente di firmare un accordo con WINDTRE per iniziare ad utilizzare la rete 5G in condivisione. Ciononostante le due aziende rimarranno comunque completamente separate e non si fonderanno dal punto di vista commerciale né operativo.

Parlando appunto dell’utilizzo della rete 5G da parte di Fastweb, informandosi al servizio clienti WhatsApp della compagnia viene risposto in tale maniera: “[…] la nostra SIM è già pronta per il 5G che inizierà ad essere disponibile da fine anno, aumentando la copertura e la velocità fino a 1 Gbps, sarà disponibile per tutti i nostri clienti senza costi”.

Fastweb Mobile sarà dunque dotato di rete 5G dalla fine di quest’anno. Il servizio clienti in questione, nel messaggio aggiunge anche che al momento dell’attivazione, il 5G diverrà conseguenzialmente disponibile per i clienti senza costi aggiuntivi.