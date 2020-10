Carrefour sta per concludere una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, al suo interno infatti gli utenti possono trovare la possibilità di ricevere buoni sconto gratis, semplicemente acquistando i prodotti che più desiderano.

Il meccanismo che regola il volantino Carrefour non è assolutamente inedito, già lo avevamo visto ed apprezzato in passato, ma resta indiscutibilmente una delle migliori soluzioni attualmente disponibili. Tutto ruota attorno alla consegna di buoni sconto gratis da spendere in un secondo momento, quindi non sullo scontrino immediato, ma sarà necessario recarsi una seconda volta in negozio.

Il valore del coupon è prefissato, già osservando le pagine del volantino Carrefour l’utente ha la possibilità di capirne la cifra finale, poiché cumulabile e legata indissolubilmente al singolo prodotto.

Ricevete i migliori codici sconto Amazon sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram, scoprirete anche tantissime offerte gratis.

Carrefour: il volantino nasconde offerte specialissime

Per ottenerlo, quindi, sarà necessario recarsi personalmente in negozio ed acquistare uno o più dei dispositivi effettivamente contrassegnati. In cassa l’utente riceverà il coupon, che ricordiamo potrà essere speso sempre e soltanto nel punto vendita, anche sull’acquisto di beni di prima necessità.

Un esempio delle potenzialità della campagna può essere portato con l’Apple iPhone 11, uno smartphone fortemente interessante e richiesto dagli utenti, in vendita di base a 799 euro, ma con annesso un buono sconto del valore effettivo di ben 125 euro. In poche parole, il modello in questione verrà pagato solamente 674 euro (per la versione da 128GB), e per un Apple iPhone di ultima generazione non sono poi così tanti.