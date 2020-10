Un’offerta davvero speciale attende tutti gli utenti che vogliono avvicinarsi al mondo Vodafone, il suo nome è Special 50 Digital Edition e, come era lecito immaginarsi, permette di accedere a 50 giga di traffico dati ad un prezzo effettivamente molto ridotto.

L’attivazione non risulta essere alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, a conti fatti è una promozione distribuita esclusivamente in versione operator attack, con possibilità di richiederla solo per coloro che opteranno per la portabilità del numero originario da Iliad o da uno dei tanti MVNO in circolazione (sono esclusi i cosiddetti semivirtuali, quindi Kena Mobile, ho.Mobile, Very Mobile, LycaMobile o Tiscali Mobile).

Il costo iniziale che sarà necessario sostenere non risulta essere troppo elevato, infatti il cliente dovrà pagare soli 10 euro per richiedere la SIM, sulla quale poi andrà portato il numero di telefono.

Vodafone: cosa contiene l’offerta

L’offerta di casa Vodafone è ritenuta veramente speciale per svariati motivi, in primis la possibilità di godere di 50 giga al mese, con illimitati minuti e SMS da utilizzare verso tutti in Italia.

In secondo luogo non va nemmeno trascurato il costo fisso mensile, a conti fatti sono necessari solamente 7 euro a rinnovo per richiedere una delle migliori promozioni in circolazione. Il pagamento del canone sarà effettuabile solamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, inoltre sono da considerarsi completamente assenti vincoli contrattuali di alcun tipo.

La promozione di Vodafone garantisce una velocità di navigazione massima di 600Mbps in download, a patto che lo smartphone sia abilitato. La richiesta dovrà comunque essere presentata esclusivamente nei punti vendita sul territorio nazionale.