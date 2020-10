Il SottoCosto proposto in questi giorni da MediaWorld è davvero da paura, rappresenta una campagna promozionale assolutamente interessante, ricca di occasioni e di prezzi da togliere il fiato ad ogni consumatore.

Data la natura della stessa, è bene ricordare che le scorte disponibili in negozio sono limitate, di conseguenza è necessaria una rapida decisione, onde evitare di restare tagliati definitivamente fuori. Allo stesso modo, la validità della suddetta è garantita sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di optare per un finanziamento a Tasso Zero al superamento di 199 euro di spesa.

MediaWorld: occasioni da paura per tutti gli utenti

Gli smartphone dal prezzo maggiormente invitante, almeno rispetto al listino originario, sono sostanzialmente due: Apple iPhone 11 e Samsung Galaxy Note 20.

Nel primo caso parliamo della versione base dell’ultima serie dell’azienda di Cupertino, amatissimo e ricercatissimo dall’utenza amante del marchio. Oggi viene proposto, nella versione con 64GB di memoria interna, a 799 euro.

Il Samsung Galaxy Note 20, invece, rappresenta un’icona, un modello a cui tutti vorrebbero poter aspirare, proprio in termini di produttività e di qualità generale. Il suo prezzo attuale, corrispondente a 799 euro, è veramente molto interessante.

Il volantino MediaWorld espande naturalmente le possibilità di acquisto anche verso altri modelli e categorie merceologiche, per avere una visione d’insieme di tutta la campagna promozionale consigliamo la visione delle pagine sul sito ufficiale. Gli acquisti, indipendentemente da tutto, potranno essere completati anche in negozio.