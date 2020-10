Ce lo chiedete spesso quando recensiamo degli auricolari Huawei: sono compatibili con iPhone? come vanno con iPhone? La risposta è sempre quella. Sì, i prodotti Huawei sono compatibili con iPhone, ma vanno così e così. Non è garantita la totale compatibilità con dispositivi che non siano Android, soprattutto sul fronte delle funzionalità, per cui l’esperienza utente potrebbe risentire di una serie di mancanze.

Huawei sta però cercando di migliorare questo aspetto, e lo fa a partire da FreeBuds 3i, i nuovi auricolari true-wireless con Active Noise Cancellation e dal design ergonomico per assicurare una migliore vestibilità ed aderenza ad ogni tipo di orecchio.

Considerato il prezzo molto competitivo di Huawei FreeBuds 3i, questi auricolari possono essere la scelta perfetta per chi è alla ricerca di un paio di auricolari smart, di qualità e comodi. E adesso anche chi non è in possesso di uno smartphone Huawei potrà contare su di una migliore compatibilità con il proprio dispositivo.

Huawei FreeBuds 3i, migliorata la compatibilità con altri dispositivi

I Huawei Freebuds 3i stanno in queste ore ricevendo l’ultimo aggiornamento alla versione firmware 1.9.1.161. L’update migliora la compatibilità con altri dispositivi non-Huawei e la sensibilità del rilevamento dell’uso. L’aggiornamento è stato di recente reso disponibile anche per Freebuds Pro e Freebuds 3.

L’aggiornamento è già disponibile e pesa circa 1 MB. Se non hai attivato l’aggiornamento automatico, puoi effettuare l’upgrade alla nuova versione manualmente tramite l’app AI Life. Per aggiornare, è necessario avere almeno il 30% della batteria.

Intanto, se non hai ancora acquistato le Huawei FreeBuds 3i, ti consigliamo di dare un’occhiata alla nostra video-recensione per scoprire cosa ne pensiamo!