Custodire i documenti nel proprio portafoglio è da sempre un azione spontanea ma soprattutto comune a tutti. Ciononostante, però, ben presto questa abitudine potrebbe sparire. Disponibile gratuitamente sia su Android che su iOS, la nuova app CieID, realizzata in collaborazione con la Zecca di Stato Italiana, permette ad ogni cittadino di digitalizzare la propria Carta d’Identità Elettronica (CIE) attraverso dei semplicissimi passaggi. Oltre ad essere un vantaggio in termini di sicurezza, la nuova app risulta essere estremamente utile anche nell’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Scopriamo quindi di seguito i vantaggi del servizio.

CIE ID: l’app che ti permette di digitalizzare la tua Carta d’Identità Elettronica

Come accennato poco più sopra, quindi, CieID è disponibile al download gratuito per tutti gli utenti che possiedono uno Smartphone aggiornato alla versione di Android 6.0 o successive, oppure un iPhone con iOS 13 e successivi. L’app, quindi, offre una serie di servizi molto interessanti, come la possibilità di ottenere istantaneamente l’accesso ad una serie di servizi e bonus erogati dalla Pubblica Amministrazione, nonché la possibilità di custodire il proprio documento sempre con sé, anche quando ci si dimentica il portafogli in casa.

Per poter digitalizzare il proprio documento, precisiamo però che l’utente dovrà essere in possesso di uno Smartphone con chip NFC.

Lo stesso portale della CIE ha recentemente chiarito alcuni punti: “la prima parte del PIN ti viene consegnata dal Comune in occasione della richiesta di rilascio della CIE, la seconda è recapitata insieme alla Carta. Visita il sito del servizio a cui vuoi accedere, seleziona la modalità di autenticazione “Entra con CIE” e segui le istruzioni per autenticarti con la tua Carta di Identità Elettronica.“.