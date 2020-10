PosteMobile è un operatore virtuale preso molto in considerazione dagli utenti di tutto lo stivale. Recentemente ha deciso di prorogare la propria offerta che riguarda solo dati, che prende il nome di Casa Web. Questa continuerà fino al prossimo 30 settembre. L’offerta è richiedibile solo online da nuovi clienti privati, i quali avranno il compito di inserire i loro dati, la foto del documento di identità e firmare un contratto via SMS. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

PosteMobile: ufficiale la proroga di Casa Web fino al 30 settembre 2020

La base dell’offerta di PosteMobile è di 26,90 euro al mese, ma, fino al giorno 30 settembre 2020, il suo costo sarà scontato pari a 20,90 euro al mese. Inoltre, Casa Web prevede la connessione Internet illimitata su rete 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. In più, è incluso, in comodato d’uso gratuito, un modem Wi-Fi 4G+, con un servizio di assistenza dedicato che troverete al numero 160.

Solo dopo la ricezione del modem W-Fi si potrà effettuare l’attivazione del servizio tramite una pagina dedicata del sito PosteMobile. Andranno inseriti codice fiscale, numero ordine e codice IMEI relativo al modem. Il modem sarà auto installante ed è dotato di quattro porte LAN Ethernet e di un’antenna esterna per l’amplificazione del segnale.

Si potrà installare il modem ovunque noi vogliamo collegandolo alla presa di corrente che più ci aggrada. Si potrà infatti utilizzare anche un indirizzo differente da quello indicato in fase di attivazione. Nel caso in cui dovreste decidere di cessare il rapporto contrattuale, il prodotto dovrà essere restituito dal cliente entro e non oltre 60 giorni.