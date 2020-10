Samsung: arriva il tappetino in grado di ricaricare tre dispositivi

Wireless Charger Trio è la nuova rivoluzione che vede protagonista il caricatore originale Samsung. Il colosso sudcoreano ha da poco lanciato il primo tappetino capace di fornire energia a ben tre dispositivi nello stesso momento. Presentato all’inizio di questo mese, il progetto ha fatto il suo debutto in tutto il mondo.

Samsung Wireless Charger Trio: tutti i dettagli

Ciò che dovrebbe essere una novità di Samsung, in realtà però era già stata vista nel 2018 in quanto la casa aveva lanciato un predecessore dalle caratteristiche molto simili e un altrettanto simile funzionamento. Wireless Charger Duo, come si capisce dal nome, era in grado di caricare solo due device allo stesso tempo.

L’aspetto della piattaforma è piuttosto semplice e regolare: questa ha infatti la forma di un rettangolo allungato. La parte superiore si divide in due sezioni ben definite: quella destra, dedicata alla ricarica degli smartwatch (lo suggerisce la sagoma circolare dove dovrebbe essere poggiata la cassa dell’orologio), mentre quella a sinistra, che è dedicata a dispositivi di vario tipo come smartphone, auricolari e tanto altro ancora.

Il modello appena entrato a far parte del catalogo firmato Samsung, ha reso la vita di tutti molto più facile. Ora possiamo dire addio ai mille tentativi sprecati per combattere con il cavo del nostro smartphone non lungo abbastanza da arrivare al letto. Con la nuova soluzione dunque non si ha più bisogno della prolunga. Il gioco è diventato molto più semplice grazie a Wireless Charger Trio, basterà poggiare sul tappetino lo smartphone, gli auricolari wireless e l’immancabile smartwatch per poter fare scorta di energia per svariate ore.