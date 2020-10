CoopVoce contro Kena con la ChiamaTutti TOP 40 a meno di 10 euro

Le varie soluzioni viste nel mondo delle offerte di telefonia mobile sono ogni giorno in continua lotta tra loro. Queste, promosse da tanti gestori, hanno tutti i contenuti al loro interno, anche se ultimamente a prendere in mano le redini del gioco sarebbe stata CoopVoce.

Questo gestore, che stravince all’interno della ristretta cerchia dei provider virtuali, sta ampliando le sue vedute puntando sempre più in alto. Infatti l’azienda sta cercando di diventare un gestore MNO a tutti gli effetti. Il suo operato fa ben sperare, visto che le promozioni arrivano con cadenza mensile e con contenuti sempre più convenienti. Proprio nell’ultima occasione mostrata al pubblico, CoopVoce ha lanciato la sua ultima offerta che concede a tutti l’opportunità di avere qualcosa di grande.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 40 è la migliore in assoluto con 9,50 euro al mese per sempre

L’obiettivo di CoopVoce è quello di battere la concorrenza e con le sue promo può riuscirci senza troppi problemi. Secondo quanto riportato la nuova ChiamaTutti TOP 40 sarebbe davvero interessante per più motivi.

Il primo è corrisposto dal prezzo, il quale risulta di soli 9,50 € ogni mese per tutti i tipi di utenti. Inoltre questo costo non varia mai, per cui gli utenti che sottoscrivono l’offerta potranno pagare per sempre in maniera uguale.

All’interno della promo è possibile puoi trovare i migliori contenuti. Ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 40 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web ogni giorno senza limitazioni.